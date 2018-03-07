ЦИК не получил от Путина ни одной жалобы

Центризбирком России не получал жалоб в ходе избирательной кампании от действующего главы государства Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок, или его представителей. Об этом сообщила в среду журналистам председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Нет, никаких", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее она сообщила, что из 73 жалоб от кандидатов и их доверенных лиц 64 поступило от кандидата от КПРФ Павла Грудинина и его представителей. От Владимира Жириновского (ЛДПР) и его доверенных лиц в ЦИК пришло пять жалоб, от Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Максима Сурайкина ("Коммунисты России"), Ксении Собчак ("Гражданская инициатива") и Григория Явлинского ("Яблоко") и их доверенных лиц — по одной жалобе.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.