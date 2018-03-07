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В Сьерра-Леоне начались всеобщие выборы
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В Сьерра-Леоне начались всеобщие выборы 

ИА Синьхуа 7 марта 2018
Фритаун, 7 марта /Синьхуа/ — Всеобщие выборы начались в среду в Сьерра-Леоне. Жителям страны предстоит избрать главу государства и 132 депутатов парламента.
Согласно статистическим данным, опубликованным избирательной комиссией Сьерра-Леоне, более 11 тыс. избирательных участков были открыты с 7:00 до 17:00 по местному времени на территории страны. Всего на выборах правом голоса могли воспользоваться около 3 млн граждан. Итоги голосования будут объявлены через неделю.
В выборах участвовало 16 политических партий. Согласно законам Сьерра-Леоне, если ни один из кандидатов в президенты не получит более 55 проц. голосов, то два кандидата с наибольшим количеством голосов выйдут во второй тур голосования.
Европейский союз, Африканский союз, Экономическое сообщество стран Западной Африки /ЭКОВАС/ и другие международные организации направили наблюдателей в Сьерра-Леоне для наблюдения за выборами.
Добавим, что Сьерра-Леоне было британской колонией и объявило независимость в 1961 году. С 1991 по 2002 год страна находилась в состоянии гражданской войны. Данные выборы стали четвертыми всеобщими выборами после гражданской войны в Сьерра-Леоне. —0—
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