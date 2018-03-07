ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ

"После того как мы сделали первый запрос в Федеральную налоговую службу, нам поступила информация о наличии таких счетов у трех кандидатов. Один кандидат полностью закрыл счет еще в 2013 году, у одного кандидата, еще тогда он был не зарегистрирован, счет был открыт и действовал, но он снялся с выборов. У нас остался один кандидат, у которого счета были за рубежом, это Павел Грудинин", — сказал он. Счета в иностранных банках были у трех кандидатов в президенты России. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Булаев подчеркнул, что "все кандидаты проверяются по одной и той же схеме".