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Зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
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ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Счета в иностранных банках были у трех кандидатов в президенты России. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
"После того как мы сделали первый запрос в Федеральную налоговую службу, нам поступила информация о наличии таких счетов у трех кандидатов. Один кандидат полностью закрыл счет еще в 2013 году, у одного кандидата, еще тогда он был не зарегистрирован, счет был открыт и действовал, но он снялся с выборов. У нас остался один кандидат, у которого счета были за рубежом, это Павел Грудинин", — сказал он.
Булаев подчеркнул, что "все кандидаты проверяются по одной и той же схеме".
"Около 800 кредитных организацию по стране дают нам информацию", — отметил он.
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