Жириновский призвал Грудинина «не обманывать народ» 

Почему я связываю со здоровьем, он испортил настроением всем избирателям России, ЦИК, всем кандидатам. Перед всем миром лжет! Один, он — Грудинин. За это был импичмент Клинтону, пытались сделать импичмент Никсону. А этот человек обманывает всех.

У нас закон о государственно-гражданской службе. По этому закону нельзя даже принять на обычную государственную должность, а не то что президентом. Если у человека есть имущество за рубежом, дети, вид на жительство, он не может быть доступен к государственной тайне.