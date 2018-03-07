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Жириновский призвал Грудинина «не обманывать народ»
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Жириновский призвал Грудинина «не обманывать народ» 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал кандидата в президенты РФ от партии КПРФ Павла Грудинина, передает РЕН ТВ.
"Это не кабаре, не ночной клуб. Ты кандидат в президенты. Участвуй в дебатах! Не хочешь? Имеешь право. Но не надо обманывать народ. Счета есть. Незакрытые. Деньги. Золото. Машины, недвижимость. Все есть! За границей.
У нас закон о государственно-гражданской службе. По этому закону нельзя даже принять на обычную государственную должность, а не то что президентом. Если у человека есть имущество за рубежом, дети, вид на жительство, он не может быть доступен к государственной тайне.
Почему я связываю со здоровьем, он испортил настроением всем избирателям России, ЦИК, всем кандидатам. Перед всем миром лжет! Один, он — Грудинин. За это был импичмент Клинтону, пытались сделать импичмент Никсону. А этот человек обманывает всех.
Все доходы его хозяйства — это сдача в аренду нашей земли, за которую погибли мои родственники! А он гребет лопатой огромные деньги.
Скажи правду, что не морковка и клубника — твои доходы, а самая дорогая в мире подмосковная земля", — заявил Владимир Жириновский во время дебатов на Первом канале.
Ранее в ЦИК сообщили, что по состоянию на конец 2017 года у бизнесмена Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке. Замглавы ЦИК Николай Булаев, как сообщает РИА "Новости", отметил, что были и другие инструменты, которыми кандидат в президенты пользовался для хранения средств.
Сообщалось, что всего на счетах Грудинина хранилось около миллиона долларов, в том числе около 174 унций золота (около 5,4 килограмма). Грудинин назвал информацию о счетах в Швейцарии информационным вбросом.
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