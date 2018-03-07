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Климов: Открытые ресурсы ЦИК могут быть атакованы
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Климов: Открытые ресурсы ЦИК могут быть атакованы в день выборов президента 

Российская Газета 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Сайты с данными о ходе выборов президента 18 марта могут подвергнуться кибератакам с целью затруднения пользователям получения достоверных сведений и дальнейшей манипуляции цифрами, считает глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
По его словам, западные критики России прекрасно понимают реальный расклад в рамках этой избирательной кампании, но будут "пытаться хотя бы публично признать там, у себя, эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз".
"Попытаться спровоцировать какие-то акции, в том числе и хулиганские — будут делать. Попытаться за счет кибератак открытую часть цифровых платформ Центризбиркома атаковать — будут делать", — сказал сенатор на заседании комиссии Общественной палаты России по безопасности.
Климов отметил, что закрытую часть — ГАС "Выборы" — атаковать очень трудно она автономна.
"Но вы же понимаете, когда вы на сайт ЦИК заходите, вы же заходите через общедоступную сеть, а не работает в автономной системе. А если ее завесить? И в момент подсчет голосов это куда-то испарится?" — добавил он.
"А если участь, что количество кибератак в такие дни достигает 200 и более тысяч в сутки, то отражать их, конечно, непросто", — полагает сенатор. Он также привел данные о том, что в среднем 27-28 процентов кибератак на российские интернет-ресурсы ведется с территории США.
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