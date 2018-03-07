Климов: Открытые ресурсы ЦИК могут быть атакованы в день выборов президента

Андрей Климов. Сайты с данными о ходе выборов президента 18 марта могут подвергнуться кибератакам с целью затруднения пользователям получения достоверных сведений и дальнейшей манипуляции цифрами, считает глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению попыток вмешательства во внутренние дела РФ

По его словам, западные критики России прекрасно понимают реальный расклад в рамках этой избирательной кампании, но будут "пытаться хотя бы публично признать там, у себя, эти выборы нелегитимными, потому что мало якобы пришло, остальное якобы был подвоз".

"Попытаться спровоцировать какие-то акции, в том числе и хулиганские — будут делать. Попытаться за счет кибератак открытую часть цифровых платформ Центризбиркома атаковать — будут делать", — сказал сенатор на заседании комиссии Общественной палаты России по безопасности.

Климов отметил, что закрытую часть — ГАС "Выборы" — атаковать очень трудно она автономна.

"Но вы же понимаете, когда вы на сайт ЦИК заходите, вы же заходите через общедоступную сеть, а не работает в автономной системе. А если ее завесить? И в момент подсчет голосов это куда-то испарится?" — добавил он.