«Политическая шизофрения»: Собчак удивила Украину

Посольство Украины России не получало никаких обращений по поводу посещения Крыма от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак . В дипмиссии подчеркнули, что обращения не поступали ни в устном, ни в письменном виде. Власти Крыма назвали обращение Собчак к Киеву «нарушением Конституции России» и потребовали снять ее с выборов.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал слова Собчак о заявлении на разрешение въезда в Крым через украинскую территорию «политической шизофренией». Климкин рассказал в своем твиттере, что его «все спрашивают о Собчак» и «оккупированном» Крыме, будто других тем не осталось.

Украинский министр заявил, что считает позитивом следование законам Украины для въезда на полуостров, но «законный въезд для ведения кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая».

Павел Климкин подчеркнул, что для общения с крымскими татарами и меджлисом (организация запрещена в РФ) необходимо приехать в Киев — Собчак хотела встретиться с крымскотатарским населением полуострова.

Высокопоставленный украинский дипломат в Москве заявил, что посольство Украины в России не получало обращения от кандидата в президенты РФ Ксении Собчак ни в каком виде, передает RT.

Ксения Собчак сообщила, что якобы направила в посольство Украины письмо с просьбой предоставить ей разрешение на въезд в Крым. По словам Собчак, если она и поедет на полуостров, то «только через Украину» и только если получит разрешение на въезд.

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Собчак заявила, что «едет к людям, которые там [в Крыму] живут». Так она ответила на вопрос Алексея Венедиктова о том, почему она просит разрешения у украинских властей, если в Крыму живут 2 млн российских избирателей. По словам Собчак, люди в Крыму очень разные, а она едет в том числе и для того, чтобы говорить с крымскими татарами, которые «очень недовольны во многом той ситуацией, которая там происходит». Собчак добавила, что в Крыму, «в первую очередь, живут люди», и будет говорить с крымскими татарами об их проблемах.

«Нужно, первое — поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма. Этот вопрос просто заново должен возникнуть в повестке. Нельзя вот как сейчас считать, что этот вопрос решен и любое высказывание на эту тему экстремистское», — заявила Собчак. Также она высказалась о своих действиях по вопросу Крыма в случае победы на выборах.

Также кандидат отметила, что необходимо «собрать экспертов по этой теме» и либо проводить международный референдум «с участием как жителей России, так и жителей Украины», но в этом случае, отметила Собчак, результаты «могут быть непредсказуемыми».

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крымского полуострова для Москвы закрыт.

«Вызывает удивление, что кандидат в президенты России, человек, который должен понимать законодательство, собирается руководить целой страной и не знает элементарных вещей — не знает Конституции России», — подчеркнул Фикс. На слова Собчак отреагировали официальные власти Крыма. Так, вице-спикер парламента республики Ефим Фикс заявил в разговоре с РИА «Новости» , что своими действиями Собчак прямо нарушает Конституцию России и призвал снять ее с выборов.

Крымский парламентарий добавил, что и Республика Крым, и город федерального значения Севастополь являются субъектами России согласно Конституции РФ.

Ранее Ксения Собчак неоднократно высказывалась по поводу статуса Крыма. Еще в октябре Собчак заявила, что Россия присоединила Крым, нарушив международное право, но к жителям полуострова «нельзя относиться как к субъектам геополитики». Она также добавила, что должна быть возможна агитация за разные точки зрения на «крымский вопрос».

Республика Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года — после референдума. Украина результатов референдума не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.