Захарова назвала санкции США против КНДР нелегитимными

Новые санкции Вашингтона, введенные накануне против Пхеньяна, легитимными не являются. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что санкции, введенные СБ ООН, в частности, в отношении Северной Кореи, являются легитимными, — сказала дипломат. — Другие санкции, которые опять же, несмотря на то, что они привязаны и мотивированы ситуацией на Корейском полуострове и принимаются в дополнение, но в обход СБ ООН, с нашей точки зрения легитимными не являются".