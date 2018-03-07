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Захарова назвала санкции США против КНДР нелегитимными
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Захарова назвала новые санкции США против КНДР нелегитимными 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Новые санкции Вашингтона, введенные накануне против Пхеньяна, легитимными не являются. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что санкции, введенные СБ ООН, в частности, в отношении Северной Кореи, являются легитимными, — сказала дипломат. — Другие санкции, которые опять же, несмотря на то, что они привязаны и мотивированы ситуацией на Корейском полуострове и принимаются в дополнение, но в обход СБ ООН, с нашей точки зрения легитимными не являются".
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