Так были русские освободители или нет? 

Русскую армию, освободившую Болгарию, неверно делить на отдельные национальности, заявил патриарх Кирилл на встрече с президентом Болгарии Радевым. Как на это реагируют в Софии?
На встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым патриарх Кирилл заявил: он разочарован тем, что русскую армию, освободившую Болгарию, стали делить на отдельные национальности.
«Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с османской Турцией», — сказал патриарх.
Это было ответом на речь Радева во время торжественного парада в Софии, когда президент Болгарии выразил признательность не единой русской армии, а разным народам, которые ее составляли — полякам, русским, румынам, финнам, украинцам, белорусам и многим другим. Ситуацию комментирует Георгий Бовт.
В Болгарии всегда чтили и чтят память русских воинов, освободивших страну от Османского ига. Тому пример — около 400 памятников. В результате подписания Сан-Стефанского мирного договора 3 марта 1878 года образовалось Болгарское государство после 500 лет оккупации. Турция вынуждена была признать независимость Сербии, Объединенного Княжества Молдавии и Валахии (будущей Румынии) и Черногории, которые были союзниками России в той войне.
Кстати, Румен Радев в прошлом году приглашал Владимира Путина приехать на торжества в честь 140-летия освобождения, хотя некоторые прозападные политики критиковали его за это и выступали против. Как видим, этого не произошло.
Выражение Радевым благодарности за освобождение отдельным национальностям, а не русской армии в целом действительно как-то смущает. Как видим, за основу этого списка взяты в основном страны, которые имеют государственность теперь, но не имели ее тогда, некоторые входили в состав Российской Империи.
В составе русской армии действительно было болгарское, сербское и черногорское ополчение и даже отдельные Украинский, Ингерманландский, и Эстлянский, и драгунский Рижский полки. Но тогда уж надо упомянуть и больше десятка казачьих формирований: и Сводную Кавказскую казачью дивизию, и Владикавказо-осетинский казачий полк, и Терско-Горский конно-иррегулярный полк — все национальности, входившие в состав Империи, ведь разве в короткой речи перечислишь.
Кстати, интересно получилось с поляками. Еще жива была память о жесточайшем подавлении польского Январского восстания 1863 года, и многие сторонники независимости Польши надеялись на поражение России в войне с Турцией. В Константинополе был сформирован Польский легион в Турции, его начал создавать еще поэт Адам Мицкевич. Его Азиатский отряд воевал против русских войск на Кавказе.
На службе у турок был лидер Январского восстания Мариан Лангевич, активные легионеры Теофил Лапинский, а также Владислав Костельский, выступивший организатором турецкой кавалерии. Однако и на стороне Российской Империи сражалось немало поляков. Начиная с начальника штаба Дунайской армии Артура Непокойчицкого и генерала Дмитрия Нагловского, который непосредственно участвовал в подавлении польского восстания, и кончая тысячами простых солдат и офицеров.
Только в составе Дунайской армии рекрутов-поляков было, по разным оценкам, от 20 до 50 тысяч, а в офицерском корпусе той же армии поляков было от 9% до 35%. Более точных данных нет, поскольку этому тогда не придавалось такого значения. Все были подданными Империи.
Отвечая на упреки патриарху Кириллу, президент Радев сказал, что уважает «каждую каплю крови, пролитой на болгарскую землю. Ни в какой мере мы не недооцениваем вклад русской армии в освобождение Болгарии, но русская армия была многонациональная, и мы чтим память каждой нации. Мы уважаем свою историю. В ней написано, что это была Русско-турецкая освободительная война, а не польско-турецкая или какая-либо другая», — добавил он.
Стоит отметить, что во время торжественного приема по случаю 140-летия освобождения Радев вспомнил и о «братском порыве русского общества, доказавшего, что православные болгары не одиноки», ведь именно оно фактически подтолкнуло царя к вступлению в освободительную войну. «Мы не забудем, — говорил Радев — слова в Манифесте императора Александра II, который объявил войну Османской империи, потому, что этого требует чувство справедливости и наше собственное достоинство». «Народ сам поднялся на войну во главе с царем, — вспомнил он и слова Достоевского в „Дневнике писателя“, — а люди читали Манифест и крестились. Эти воспоминания (сцены), эти чувства глубоки и неподвластны политическим интерпретациям».
Радев также сказал, что «болгарская историческая энергия заключается не в ностальгии по минувшей славе, а в осознании ценности свободы, в ответственности перед мучениками, заплатившими свою цену, в светлом идеале „чистой и святой республики“. Так что все, слава богу, не настолько ужасно, как передают некоторые СМИ, вырвав из общего контекста слова Патриарха Кирилла.