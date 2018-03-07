Так были русские освободители или нет?

Русскую армию, освободившую Болгарию , неверно делить на отдельные национальности, заявил патриарх Кирилл на встрече с президентом Болгарии Радевым . Как на это реагируют в Софии

На встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым патриарх Кирилл заявил: он разочарован тем, что русскую армию, освободившую Болгарию, стали делить на отдельные национальности.

«Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решение о начале войны с османской Турцией», — сказал патриарх.