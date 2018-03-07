Владимир Путин признался, что является оптимистом

Президент России Владимир Путин признался, что он, как и большинство россиян, оптимист.

"Оптимист! У нас страна такая — мы все оптимисты, настроены на самое лучшее в будущем", — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в фильме «Миропорядок 2018».

Он уверен: «Мы его (лучшего будущего— Прим.ред) добьемся!

Глава российского государства также заявил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить: это лишь мнение западных источников, и то не всех.

»Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и его народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", — сказал президент.