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Владимир Путин признался, что является оптимистом
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Владимир Путин признался, что является оптимистом 

Российская Газета 7 марта 2018
Президент России Владимир Путин признался, что он, как и большинство россиян, оптимист.
"Оптимист! У нас страна такая — мы все оптимисты, настроены на самое лучшее в будущем", — сказал он в интервью Владимиру Соловьеву в фильме «Миропорядок 2018».
Он уверен: «Мы его (лучшего будущего— Прим.ред) добьемся!
Глава российского государства также заявил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются повесить: это лишь мнение западных источников, и то не всех.
»Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и его народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны", — сказал президент.
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