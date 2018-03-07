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Досрочно на выборах проголосовали 27 тыс. человек
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ЦИК: досрочно на выборах президента РФ проголосовали 27 тыс. человек 

ТАСС 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Порядка 27 тыс. человек проголосовали на выборах президента РФ досрочно, это 0,02% от общего количества избирателей в стране. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
Она напомнила, что с 25 февраля досрочное голосование возможно на территории 30 субъектов РФ на избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые в день голосования будут в плавании, на полярных станциях, а также за рубежом.
Таким правом могут воспользоваться около 170 тыс. человек, отметила Памфилова.
"На сегодняшний день досрочно проголосовало 27 тыс. человек в 24 регионах, что составляет 0,02%", — сказала она.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта.
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