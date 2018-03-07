Путин о Крыме: кто-то подвёл нас к такой черте

Путин о присоединении Крыма: кто-то сознательно подвёл нас к такой черте

«Мне иногда кажется, что, и думаю, что под этим есть определённые основания, что кто-то сознательно подвёл нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало конечно кто ожидал, что мы будем действовать так быстро так решительно, если не сказать дерзко», — добавил Путин. Российский лидер Владимир Путин , говоря о присоединении Крыма, заявил, что кто-то сознательно подвёл Россию к такой черте. Об этом, как сообщает РИА Новости, глава государства рассказал в документальном фильме Владимира Соловьёва «Миропорядок 2018». Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Крым после вхождения в состав России стал «неприступной крепостью». Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.