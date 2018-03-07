Антироссийские страшилки для немцев. Европу пугают будущей Россией.

Всегда забавно читать мнения западных «экспертов по России », никогда в России не бывших и знающих о ней понаслышке. В последнее время появилась еще одна категория «экспертов» — россияне, обитающие на Западе. Само собой, о России они знают гораздо больше своих западных коллег. Но когда речь заходит о текущих событиях, выясняется, что информацию они, находясь за границей, черпают в основном из статей тех самых коллег.

К такой категории, например, относится российский журналист Николай Клименюк, живущий в Берлине и периодически пописывающий о России для немецких изданий. На днях в газете «Франкфуртер альгемайне» появилась его большая статья о выборах «Что будет после Путина ?». Почему можно сделать вывод о том, что информацию о нынешних выборах он черпает в основном из статей «экспертов», не очень осведомленных о ситуации в России? Хотя бы потому, что его опус содержит целый ряд сногсшибательных сведений, мягко говоря, не соответствующих действительности.

К примеру, он сообщает, что социологическая компания «Левада-центр» (признана иностранным агентом в России) «не имеет права проводить опросы по выборам». Сам же этот центр не раз публично объявлял, что опросы им проводятся, как и раньше, но открыто их данные публиковаться не будут.

Откровенной сенсацией является утверждение Клименюка о том, что кандидат в президенты Борис Титов одновременно является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Совершенно непонятно, откуда фрилансер, обитающий в Берлине, мог раздобыть подобную информацию. Вроде бы, список является публичным, доступным всем, легким в навигации. При желании можно было бы свериться с ним. Вероятно, автор статьи немецкой газеты нашел список доверенных лиц Путина на выборах 2012 года (тогда Титов действительно фигурировал) и принял его за актуальный? Иначе объяснить данное заявление довольно сложно.

Еще одной информацией, не соответствующей действительности, является утверждение Клименюка о том, что из всех кандидатов только Ксения Собчак допускает заявления о том, что Крым «по международному праву является украинской территорией». Мол, это «не допустимо» для других кандидатов. Из чего можно предположить, что информацию о программах и заявлениях других автор черпает явно не из первоисточников. Иначе он знал бы об аналогичных заявлениях Григория Явлинского . Или тот, по мнению автора, не является кандидатом? После заявления о Титове уже не удивит и такое утверждение.

Просто поразительные данные приводятся по Крыму. Оказывается, российские власти ведут сознательную кампанию по замене этнического и даже профессионального состава населения полуострова. Из Крыма, судя по статье, массово бегут люди, особенно ученые. А на их место сознательно завозятся сотни тысяч приезжих — военных, полицейских, таможенников, чиновников. Так и хочется попросить у автора список видных крымских ученых, замененных на полицейских. Но похоже, эту информацию он черпал оттуда же, откуда узнал о секретном «доверенном лице Путина».

Не меньшей сенсацией является заявление Клименюка о том, что Россия, оказывается, «находится в состоянии войны против Украины ». Простите, а когда и кем это состояние войны было объявлено? Если Россия не объявляла, то, может быть, это сделала Украина? Так вроде бы, Киев не пошел на подобный шаг. Или у автора есть иные сведения?

Тут же следует заявление о том, что в Сирии уже погибли несколько сотен российских военных. А почему не тысяч или даже десятков тысяч, как утверждали некоторые аналогичные «эксперты»? Заметьте, статья вышла до трагедии с разбившимся самолетом. Но даже если учесть эти жертвы, официальные (включая небоевые) потери российской армии не дотягивают до сотни и тем более до нескольких сотен. Но как мы видели из примеров, приведенных выше, автор не особенно утруждал себя уточнением источников информации. Интересно, а редакция германской газеты знает об этом? Или ей тоже все равно, насколько распространяемая ей информация о «страшной» России соответствует действительности?

Практически вся статья — это набор подобных «сенсаций». Лишь в конце автор добирается до вопроса, заданного в заголовке: так что же будет «после Путина»? И тут немецкий читатель узнает страшную для себя новость: а будет так же или даже еще хуже, поскольку нынешняя недемократическая оппозиция может повести себя неадекватно.