У единой Кореи появятся территориальные претензии к России

Северная и Южная Кореи , которые недавно едва не начали стрелять друг в друга, уже обсуждают план воссоединения. Сторонники слияния двух стран давно уже мечтают, что единая Корея будет вооружена и независима, как нынешний Север, но при этом богата и развита, как нынешний Юг. Что заставило две страны броситься в объятия друг другу — и как могло бы выглядеть их объединение?

Северная и Южная Кореи, которые полгода едва не вступили между собой в ядерную войну, теперь братаются с поразительным рвением. Во вторник вождь КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне делегацию с Юга, которая привезла ему письмо от президента Мун Чжэ Ина.

По итогам переговоров было предварительно решено назначить на конец апреля корейско-корейскую встречу в верхах, первую за 10 лет и третью со времен войны 1953 года. Ким и Мун также решили открыть между собой прямую телефонную линию.

Напомним, первый раз лидеры двух Корей встречались в 2000 году, а второй ­и последний — в 2007 году. В первый раз Ким Чен Ир и Ким Дэ Джун подписали Совместную декларацию Севера и Юга, которая по сей день остается главным документом о воссоединении. В декларации стороны пообещали добиваться этой цели «силами самой корейской нации».

В октябре 2007 года прошла вторая встреча в верхах, на которой все тот же Ким Чен Ир и южанин Но Му Хен подписали «Декларацию о развитии межкорейских отношений, мире и процветании», развивающую идеи декларации 2000 года.

Хотя главной целью переговоров было желание Пхеньяна через посредничество Сеула выйти на прямой контакт с США , звучала в ходе визита и другая тема — Север вновь поделился с Югом своим видением общего будущего.

«Подобное развитие событий выглядит идеальным для определенной, националистически настроенной части южнокорейского общества, но шансы на реализацию этого сценария близки к нулю», — пояснил журналистам директор корейских программ Института экономики РАН Георгий Толорая. По данным информированных источников в Сеуле, лидеры КНДР предложили двигаться к объединению. Причем, на этот раз северяне уже не выглядели бедными родственниками, им было что тоже положить на стол — собственное, корейское ядерное оружие. Целью была названа независимая ядерная держава Корея. Напомним, что на юге полуострова ядерное оружие тоже еще недавно было, но завозное, американское.

«Корейские националисты — люди с большими фантазиями. Среди них популярен такой сюжет: две Кореи объединяются, и, имея ядерное оружие, Корея становится великой державой, — заявил Георгий Толорая газете ВЗГЛЯД

— После чего единая Корея оттяпывает территории у соседей, которые они считают своими, в частности, священную гору Пэктусан у Китая и часть Приморья у России . Это пикантный и не очень вероятный сценарий, но его все же надо иметь в виду».

«Учтите, что южнокорейские националисты не собираются объединяться. Они собираются воссоединяться. С точки зрения южан-националистов, КНДР вообще не существует. Есть некая марионеточная, антигосударственная организация, которая временно контролирует пять северных провинций, — добавил Асмолов. — Процесс воссоединяя с точки зрения Юга должен проходить с декоммунизацией, люстрацией, своего рода поглощением Севера Югом, с ликвидацией северокорейского режима. Все это, кстати, прописано в южнокорейском законе «О национальной безопасности». У нас любят рассказывать, что на Севере дают сроки за прослушивание южнокорейского радио, но на Юге сроки за прослушивание северокорейского контента — аналогичные». Северный сценарий воссоединения «Такие идеи действительно поддерживают некоторые южнокорейские консерваторы и левые. Есть мнение, что «когда Корея объединится — у нее будет оружие и независимость как у Севера, а экономика — как у Юга», — заявил газете ВЗГЛЯД кандидат исторических наук, ученый-кореевед Константин Асмолов . Впрочем, сам-то он уверен: все случится наоборот, и у такой Кореи будет независимость Юга и экономика Севера.

Как известно, первый официальный контакт двух стран после войны 1953 года состоялся в ходе визита в Пхеньян директора Центрального разведывательного управления Республики Корея Ли Ху Рака в 1972 году. На переговорах он и дед нынешнего лидера КНДР Ким Ир Сен договорились о трех принципах объединения страны: без вмешательства извне, мирным путем и на основе национальной консолидации.

«Под конфедерацией понималась идея сообщества Севера и Юга, в первую очередь экономическое сотрудничество. Предусматривался целый ряд поэтапных мер и по культурному сотрудничеству. План был такой: на международной арене они выступают как одно государство, а внутри два режима, два параллельных правительства», — пояснил Евгений Ким газете ВЗГЛЯД. Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким напомнил, что еще при жизни Ким Ир Сена в 1991 году премьер-министры двух стран подписали соглашение о примирении, взаимном ненападении, сотрудничестве и обменах и тогда началось постепенное сближение. Идея объедения, которую еще в 1972 году выдвинул Ким Ир Сен, заключается в самостоятельном движении Пхеньяна и Сеула к конфедерации.

В свою очередь, Асмолов не считает план Севера серьезным, поскольку две такие разные страны и на международной арене вряд ли смогли бы выступать одним голосом.

«Северный проект объединения представляет из себя очень мутный вариант конфедерации, которая даже не просто «Одна страна — две системы», а попытка впрячь в одну телегу коня, трепетную лань, лебедя, рака и щуку, — сказал Асмолов. — Всем ясно, что любые попытки сдать северокорейское наследие мгновенно приведет к тому, что Юг поглотит Север». Даже нарождающийся северокорейский класс бизнесменов поддерживает Ким Чем Ына, потому что понимает: если режим Кимов накроется, придут южнокорейские менеджеры и выгонят их всех на мороз, добавил эксперт. Но вдруг обе Кореи запели в унисон

Евгений Ким напоминает: американцы «не дадут пойти на такой шаг при всем большом желании» обеих стран.

«Американцы хотят, чтобы Северная Корея разоружилась. Северяне никогда не согласятся на объединение под контролем со стороны США. Но та делегация, которая сейчас была в Пхеньяне, в конце недели полетит в Вашингтон и там будет докладывать, о чем поговорили с Ким Чен Ыном», — подчеркнул эксперт.

Разумеется, при таком сценарии, который предлагает Пхеньян, от союза с США южанам придется отречься. Но вся нынешняя элита Юга воспитана в проамериканском духе, поэтому подобный ход она может себе представить только в кошмарном сне. Как известно, Южная Корея не только де-факто, но даже де-юре не обладает полноценным суверенитетом. Так, например, в случае войны она автоматически обязана передать управление своей армией американским генералам.