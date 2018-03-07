Джаред Кушнер проведёт встречу с президентом Мексики

Кушнер также встретится с главой МИД Мексики Луисом Видегараем.

«В ходе встреч будет рассмотрен состояние различных вопросов двусторонней повестки дня», — заявили в МИД Мексики.

Ранее сообщалось, что поездку мексиканского президента в США отложили после его телефонного разговора с Трампом.