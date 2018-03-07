Ещё
Джаред Кушнер проведёт встречу с президентом Мексики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джаред Кушнер проведёт встречу с президентом Мексики 

RT на русском 7 марта 2018
Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проведёт встречу с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето в ходе визита в Мехико. Об этом сообщает Expansion со ссылкой сообщение МИД Мексики. Сообщается, что «Трамп отправит Кушнера» в среду, 7 марта, в сопровождении чиновников Государственного департамента США и Совета национальной безопасности.
Кушнер также встретится с главой МИД Мексики Луисом Видегараем.
«В ходе встреч будет рассмотрен состояние различных вопросов двусторонней повестки дня», — заявили в МИД Мексики.
Ранее сообщалось, что поездку мексиканского президента в США отложили после его телефонного разговора с Трампом.
RT на русском: последние новости
В ООН сорвали выступление России по вопросу нарушений прав крымчан со стороны Украины Поклонская направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидатуру Собчак Савченко намерена провести брифинг у здания СБУ в Киеве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России266
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям184
Атомные подлодки РФ дошли до США167
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео471
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле320
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение