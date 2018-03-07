Советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер проведёт встречу с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето в ходе визита в Мехико. Об этом сообщает Expansion со ссылкой сообщение МИД Мексики. Сообщается, что «Трамп отправит Кушнера» в среду, 7 марта, в сопровождении чиновников Государственного департамента США и Совета национальной безопасности.
Кушнер также встретится с главой МИД Мексики Луисом Видегараем.
«В ходе встреч будет рассмотрен состояние различных вопросов двусторонней повестки дня», — заявили в МИД Мексики.
Ранее сообщалось, что поездку мексиканского президента в США отложили после его телефонного разговора с Трампом.