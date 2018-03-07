Ещё
Посольство РФ уличило Госдеп в искажении реальности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство России уличило Госдеп в искажении реальности 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: J. Scott Applewhite, File/AP
Посольство России в США прокомментировало в своем фейсбуке слова официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.
Как передает РИА "Новости", на брифинге 6 марта Науэрт заявила, что ведомство не получало запрос о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Тем не менее, подчеркивает дипмиссия, такой запрос направлялся.
"Поскольку официальный представитель госдепа Х. Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече С. В. Лаврова с Р. Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — говорится в сообщении посольства.
При этом в посольстве отметили, что обычно не комментируют процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч.
Газета.Ru: последние новости
Собчак попросила разрешения въехать в Крым Кадыров прокомментировал видео, на котором Путин чеканит мяч Источник: Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Восточной Гуте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крыму ответили на слова Собчак600
Стало известно о героическом поступке пилота Ан-26304
Названы сроки достижения США военного паритета с РФ270
Грудинин извинился перед Собчак21
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26196
Видео
01:18
Украинские СМИ отреагировали на крушение Ан-26
Украина Происшествия
01:42
Пост оппозиционера о крушении Ан-26 вызвал гнев в Сети
Интернет Общество
00:37
Доской по голове. Как в Ростове работают с дебоширами
Происшествия
00:44
Киркоров откровенно о внебрачном сыне
Шоу-бизнес
00:40
Что погубило Ан-26
Происшествия
00:34
Собчак попросила у Киева разрешения въехать в Крым
Политика
01:11
Кто победит в газовой войне России и Украины
Экономика
01:11
Украина атакует: «Газпром» жалуется
Украина Компании
01:14
Путин отреагировал на крушение Ан-26 в Сирии
Политика
01:50
К чему приведет снятие Грудинина с выборов
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение