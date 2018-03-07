Посольство РФ уличило Госдеп в искажении реальности

Посольство России уличило Госдеп в искажении реальности

Посольство России в США прокомментировало в своем фейсбуке слова официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт.

Как передает РИА "Новости", на брифинге 6 марта Науэрт заявила, что ведомство не получало запрос о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона

"Поскольку официальный представитель госдепа Х. Науэрт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что запрос о встрече С. В. Лаврова с Р. Тиллерсоном был направлен в госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить вразумительный ответ. Пока, увы, безуспешно", — говорится в сообщении посольства. Тем не менее, подчеркивает дипмиссия, такой запрос направлялся.

При этом в посольстве отметили, что обычно не комментируют процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч.