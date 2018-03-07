Матвиенко выступила против «гендерных квот» во власти

"Вовлечённость женщин в политику, государственное управление, особенно их присутствие в высших эшелонах власти оставляют желать лучшего. Доля женщин среди депутатов Госдумы — 15%, среди членов Совета Федерации — 18%, в составе правительства России всего три женщины. Согласитесь, немного. Особенно если принять во внимание, что в ряде стран доля женщин в составе парламента достигает 35-40% и более, мы видим немало примеров того, что женщины занимают высшие посты в своих государствах", — сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выступает против "гендерных квот" во власти, так как в российской политической и правовой системе нет препятствий карьере женщин.

По ее мнению, это проявление стереотипов российской культуры. "В обществе доминирует убеждение, что хотя слово "власть" женского рода, лицо у неё мужское. И преодолевается этот архетип медленно. Но преодолевается", — добавила Матвиенко.

Роль женщин в России растёт и в политике, и в системе государственной власти, считает она. "Не думаю, что следует подстёгивать, форсировать этот процесс, например, введением квот в руководстве партий, структур власти. В российской политической и правовой системе нет ничего, что создавало бы препоны политической, государственной карьере женщин", — подчеркнула спикер.