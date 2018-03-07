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Матвиенко выступила против «гендерных квот» во власти
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Матвиенко выступила против «гендерных квот» во власти 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что выступает против "гендерных квот" во власти, так как в российской политической и правовой системе нет препятствий карьере женщин.
"Вовлечённость женщин в политику, государственное управление, особенно их присутствие в высших эшелонах власти оставляют желать лучшего. Доля женщин среди депутатов Госдумы — 15%, среди членов Совета Федерации — 18%, в составе правительства России всего три женщины. Согласитесь, немного. Особенно если принять во внимание, что в ряде стран доля женщин в составе парламента достигает 35-40% и более, мы видим немало примеров того, что женщины занимают высшие посты в своих государствах", — сказала Матвиенко в интервью "Парламентской газете".
По ее мнению, это проявление стереотипов российской культуры. "В обществе доминирует убеждение, что хотя слово "власть" женского рода, лицо у неё мужское. И преодолевается этот архетип медленно. Но преодолевается", — добавила Матвиенко.
Роль женщин в России растёт и в политике, и в системе государственной власти, считает она. "Не думаю, что следует подстёгивать, форсировать этот процесс, например, введением квот в руководстве партий, структур власти. В российской политической и правовой системе нет ничего, что создавало бы препоны политической, государственной карьере женщин", — подчеркнула спикер.
По ее словам, в интересах страны, чтобы на руководящие посты приходили люди, обладающие необходимыми профессиональными, деловыми, человеческими качествами, политическим опытом. "Введение квот, каких-то иных поблажек, привилегий не будет способствовать этому", — считает Матвиенко.
"То, что действительно нужно — это совершенствование системы кадровой подготовки, с тем, чтобы в политике было больше женщин, полностью подготовленных для такой работы", — заключила парламентарий.
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