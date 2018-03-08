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РФ готовит копию запроса на встречу с Тиллерсоном
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Посольство России готово представить копии запроса на встречу с Тиллерсоном 

РИА Новости 8 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Mandel Ngan
Российское посольство в Вашингтоне выразило готовность переслать госдепартаменту США в Twitter копии запроса на встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран, после того как официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что запроса не было.
Ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений госдепартамента о том, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал. Между тем, посольство России в США сообщило, что запрос был направлен еще 2 марта. В четверг Науэрт вновь заявила, что запроса не было.
"Мы готовы поделиться копиями нашего "формального приглашения" через личные сообщения (в Twitter)", — написал пресс-секретарь посольства Николай Лахонин в своем Twitter, его сообщение ретвитнула российская дипмиссия.
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