РФ готовит копию запроса на встречу с Тиллерсоном

Российское посольство в Вашингтоне выразило готовность переслать госдепартаменту США в Twitter копии запроса на встречу глав внешнеполитических ведомств двух стран, после того как официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что запроса не было.
Ажиотаж вокруг возможной встречи Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, где они оба были в четверг, возник из-за заявлений госдепартамента о том, что запрос о такой встрече от российской стороны не поступал. Между тем, посольство России в США сообщило, что запрос был направлен еще 2 марта. В четверг Науэрт вновь заявила, что запроса не было.
"Мы готовы поделиться копиями нашего "формального приглашения" через личные сообщения (в Twitter)", — написал пресс-секретарь посольства Николай Лахонин в своем Twitter, его сообщение ретвитнула российская дипмиссия.
‘@statedeptspox, Twitter seems to be more reliable & quicker communication channel (under your gov control) on urgent issues. We are ready to share copies of our «formal invitations» via DM. Provided you start following @RusEmbUSA.
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Let our ministers meet!— Nick Lakhonin (@RusEmbUSApress) 9 марта 2018 г.