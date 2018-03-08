Лавров и Тиллерсон не могут согласовать встречу

Россия и США не могут согласовать встречу Лаврова и Тиллерсона в Эфиопии

На четверг в расписании Тиллерсона стоят встречи с премьером и министром иностранных дел Эфиопии, а также с главой Комиссии Африканского союза, а также пресс-конференция и встреча с семьями посольства США.

При этом госдеп уточняет, что расписание может меняться.

Госдепартамент не сообщал ранее, сколько времени Тиллерсон проведет в Аддис-Абебе и будет ли он в Эфиопии одновременно с Лавровым, который планирует быть в эфиопской столице 9 марта.