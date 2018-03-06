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В ЦИК не нашли нарушений в телесюжетах по жалобе Зюганова
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Рабочая группа ЦИК не нашла нарушений закона в телесюжетах, на которые жаловалась КПРФ 

ТАСС 6 марта 2018
Фото: ТАСС
Рабочая группа Центризбиркома России по информационным спорам не усмотрела нарушений законодательства в сюжетах нескольких телеканалов, на которые пожаловался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом сообщается во вторник на сайте комиссии.
В релизе отмечается, что во вторник рабочая группа рассмотрела обращения Зюганова, который, по данным ЦИК, является уполномоченным представителем КПРФ на выборах президента и доверенным лицом кандидата от компартии Павла Грудинина. Обращения, в частности, касались содержания программ телеканалов "Россия 1", Первый канал, НТВ, "ТВ Центр", "Рен ТВ".
"Рабочая группа не установила в сюжетах телекомпаний наличия нарушений законодательства о выборах", — говорится в сообщении.
При этом руководитель рабочей группы, секретарь ЦИК Майя Гришина призвала телеканалы давать объективную информацию о ходе предвыборной гонки.
"Нам бы хотелось, чтобы в последнюю декаду избирательной кампании тон и содержание сюжетов в рамках любых программ был бы максимально уважительным в первую очередь к избирателям, чтобы избиратели получали объективную, достоверную, сбалансированную информацию", — приводятся на сайте ее слова.
Гришина отметила, что ЦИК России, конечно, волнует, как граждане реагируют на освещение деятельности кандидатов и как пройдет последняя декада избирательной кампании перед днем тишины.
"Трибуну кандидаты получили, и в рамках этой трибуны можно ответить на любые вопросы, сформировать объективную картину, которая позволит гражданам сделать осознанный выбор", — подчеркнула она.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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