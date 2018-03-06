Жириновский придумал новые оскорбления в адрес Собчак

Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 24» потребовала от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за оскорбления в свой адрес, однако тот в разразился гневной тирадой, назвав свою конкурентку на выборах президента провокатором и сумасшедшей.
«Вы извиниться не хотите передо мной? Вы начали меня оскорблять. Вы считаете, это нормально? И этот человек пытается быть моральным камертоном и говорить про оскорбления?… Только что он назвал меня дурой в эфире», — цитирует Собчак РИА «Новости».
Так телеведущая отреагировала на слова лидера ЛДПР о том, что нынешняя «избирательная кампания — самая грязная за всю историю выборов в нашей стране», потому что «специально внедрили в число кандидатов провокаторов, которые всех оскорбляют, чернят и косвенно призывают голосовать за Путина».
«Провокатор… Она сумасшедшая, она 19 марта будет в психушке лежать. Больная женщина», — заявил Жириновский.
В свою очередь Ксния Собчак потребовала у ведущего дебатов сделать лидеру ЛДПР замечание. Но на замечание ведущего кандидат не отреагировал, и перепалка между Собчак и Жириновским продолжилась во время выступления других участников дебатов, а также после перерыва на политическую рекламу. После этого кандидат на пост главы государства Сергей Бабурин принес извинения избирателям за поведение конкурентов.
Отметим, это не первая перепалка между Жириновским и Собчак. Ранее кандидаты устроили перепалку в эфире телеканала «Россия 24» на дебатах 1 марта.
За день до этого на канале «Россия 1» Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, обозвавшего ее «дурой, отвратительной бабой и черной грязью».
Президентские выборы состоятся 18 марта. В качестве кандидатов зарегистрированы Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).