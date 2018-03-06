Жириновский придумал новые оскорбления в адрес Собчак

Жириновский на дебатах придумал новые оскорбления в адрес Собчак

«Вы извиниться не хотите передо мной? Вы начали меня оскорблять. Вы считаете, это нормально? И этот человек пытается быть моральным камертоном и говорить про оскорбления?… Только что он назвал меня дурой в эфире», — цитирует Собчак РИА «Новости». Телеведущая и кандидат в президенты России Ксения Собчак в ходе дебатов на телеканале «Россия 24» потребовала от лидера ЛДПР Владимира Жириновского извиниться за оскорбления в свой адрес, однако тот в разразился гневной тирадой, назвав свою конкурентку на выборах президента провокатором и сумасшедшей.

«Провокатор… Она сумасшедшая, она 19 марта будет в психушке лежать. Больная женщина», — заявил Жириновский. Так телеведущая отреагировала на слова лидера ЛДПР о том, что нынешняя «избирательная кампания — самая грязная за всю историю выборов в нашей стране», потому что «специально внедрили в число кандидатов провокаторов, которые всех оскорбляют, чернят и косвенно призывают голосовать за Путина».

В свою очередь Ксния Собчак потребовала у ведущего дебатов сделать лидеру ЛДПР замечание. Но на замечание ведущего кандидат не отреагировал, и перепалка между Собчак и Жириновским продолжилась во время выступления других участников дебатов, а также после перерыва на политическую рекламу. После этого кандидат на пост главы государства Сергей Бабурин принес извинения избирателям за поведение конкурентов.

Отметим, это не первая перепалка между Жириновским и Собчак. Ранее кандидаты устроили перепалку в эфире телеканала «Россия 24» на дебатах 1 марта.

За день до этого на канале «Россия 1» Ксения Собчак облила водой Владимира Жириновского, обозвавшего ее «дурой, отвратительной бабой и черной грязью».