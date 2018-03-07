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Разведка США признала санкции провалом
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Санкции против России оказались бесполезными 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс доложил Сенату о бесполезности санкций против России. Доклад чиновника опубликован на сайте верхней палаты Конгресса.
Согласно документу, Россия справляется с введенными против нее экономическими ограничениями, а также якобы продолжает и продолжит в будущем пытаться «подорвать единство» западных стран относительно санкционной политики и позиции по украинскому кризису при помощи ослабления партнерства США и Евросоюза.
Более того, Коутс сообщил комитету Сената по вооруженным силам, что Россия поощряет антиамериканскую политику других государств и добивается снижения доверия к демократическим процессам, которое было достигнуто благодаря США.
Ради воплощения выше перечисленного, уверен главный разведчик Соединенных Штатов, Кремль может прибегнуть к дешевым, не слишком рискованным и недоказуемым «операциям влияния».
В конце февраля спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США придумали план урегулирования войны в Донбассе. По его словам, Украина оказалась «гораздо более живучей, чем все ожидали», поэтому Россия хочет «выйти из конфликта». Поспособствовать этому может предоставление Киевом особого статуса «русскоговорящему Донбассу», ввод миротворческой миссии ООН и «небольшое», но «важное» для России ослабление санкций.
 Ещё 56 источников 
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