Разведка США признала санкции провалом

Санкции против России оказались бесполезными

Глава Национальной разведки США Дэниэл Коутс доложил Сенату о бесполезности санкций против России. Доклад чиновника опубликован на сайте верхней палаты Конгресса.

Согласно документу, Россия справляется с введенными против нее экономическими ограничениями, а также якобы продолжает и продолжит в будущем пытаться «подорвать единство» западных стран относительно санкционной политики и позиции по украинскому кризису при помощи ослабления партнерства США и Евросоюза

Более того, Коутс сообщил комитету Сената по вооруженным силам, что Россия поощряет антиамериканскую политику других государств и добивается снижения доверия к демократическим процессам, которое было достигнуто благодаря США.

Ради воплощения выше перечисленного, уверен главный разведчик Соединенных Штатов, Кремль может прибегнуть к дешевым, не слишком рискованным и недоказуемым «операциям влияния».