Жириновский рассказал, каким видит будущее России 

Более того, по мнению политика, глава Госсовета может также возглавить межпарламентскую ассамблею СНГ.

По мнению Жириновского, такая конструкция может быть укреплена политически.

"Система власти должна быть дополнительно укреплена за счет усиления политического веса институтов. Здесь, как и в случае в с партиями, может быть перенят американский опыт. Если одна из ветвей власти начинает шалить — другая ее тут же блокирует. То есть, например, Верховный суд должен стать мощным политическим игроком. Парламент сможет блокировать правительство и президента и наоборот — президент ветировать решения парламента", — заключил он.

В парламенте, полагает политик, кресла будут распределены примерно поровну, партии будут сменяться в незначительном лидерстве после каждых выборов. Кроме того, все посты во власти поочередно будут "передаваться то одной, то другой партии, включая президента, премьер-министра и глав прочих ведомств", — прогнозирует Жириновский.