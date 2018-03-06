Собчак и Жириновский снова поскандалили

Кандидаты в президенты РФ Ксения Собчак и Владимир Жириновский снова вступили в словесную перепалку в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1" во вторник.
В ходе дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.
Жириновский, начиная своё выступление во вторник, отметил, что дебаты должны проходить достойно, на что Собчак возмутилась и упрекнула его в том, что он до сих пор не извинился за оскорбления.
"И это говорит человек, который до сих пор не извинился за оскорбления?" — сказала Собчак.
"Сейчас я буду говорить по теме, здесь не детский сад, отношения… в другом месте", — парировал Жириновский.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.