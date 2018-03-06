Собчак и Жириновский снова поскандалили

"И это говорит человек, который до сих пор не извинился за оскорбления?" — сказала Собчак.

Жириновский, начиная своё выступление во вторник, отметил, что дебаты должны проходить достойно, на что Собчак возмутилась и упрекнула его в том, что он до сих пор не извинился за оскорбления.