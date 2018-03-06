Россия направила Австрии ноту протеста

Посольство России в Австрии направило ноту в МИД страны после осквернения памятника в Вене

Посольство России в Австрии направило ноту в австрийский МИД после осквернения памятника советским воинам-освободителям в центре Вены. Об этом сообщает российская дипмиссия.

>> В Вене осквернили памятник советским воинам «В ночь на 6 марта 2018 года вновь осквернён расположенный на площади Шварценбергплац в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что постамент памятника, где лежат венки и цветы, был облит чёрной краской.

«В МИД Австрии направлена нота протеста», — отмечается в тексте. 10 января 2018 года вандалы также осквернили памятник советским солдатам в центре австрийской столицы.

Кроме того, в посольстве выразили сожаление в связи с тем, что власти Австрии не могут обеспечить должную безопасность документа и наказать вандалов.

Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник советским воинам на одной из центральных улиц Вены.