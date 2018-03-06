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Россия направила Австрии ноту протеста
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Посольство России в Австрии направило ноту в МИД страны после осквернения памятника в Вене 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Австрии направило ноту в австрийский МИД после осквернения памятника советским воинам-освободителям в центре Вены. Об этом сообщает российская дипмиссия.
>> В Вене осквернили памятник советским воинам
«В ночь на 6 марта 2018 года вновь осквернён расположенный на площади Шварценбергплац в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора», — говорится в тексте сообщения.
Отмечается, что постамент памятника, где лежат венки и цветы, был облит чёрной краской.
10 января 2018 года вандалы также осквернили памятник советским солдатам в центре австрийской столицы.
«В МИД Австрии направлена нота протеста», — отмечается в тексте.
Кроме того, в посольстве выразили сожаление в связи с тем, что власти Австрии не могут обеспечить должную безопасность документа и наказать вандалов.
Ранее сообщалось, что неизвестные осквернили памятник советским воинам на одной из центральных улиц Вены.
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