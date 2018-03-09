«Истерика»: Москва ответила Порошенко

В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении России» назвали «истерикой»

"Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно", — цитирует сенатора РИА Новости

Предсказанное Порошенко "разрушение", по мнению Джабарова, скорее грозит самой Украине.

"В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны", — сказал российский сенатор.