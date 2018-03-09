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«Истерика»: Москва ответила Порошенко
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В Совфеде заявление Порошенко о «разрушении России» назвали «истерикой» 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценил как истерику заявления украинского президента Петра Порошенко о будущем "разрушении России" из-за спора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
"Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно", — цитирует сенатора РИА Новости.
Предсказанное Порошенко "разрушение", по мнению Джабарова, скорее грозит самой Украине.
"В предречении разрушения России он просматривает будущее своей страны", — сказал российский сенатор.
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