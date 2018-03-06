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В Приднестровье за выборами президента РФ проследят 80 наблюдателей от ОП
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В Приднестровье за выборами президента РФ проследят 80 наблюдателей от ОП 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Общественная палата РФ направит около 80 наблюдателей на выборы президента РФ в Приднестровье, сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
"Порядка 80 наблюдателей будут у нас в Приднестровье, потому что там будут открыты участки. Избирательные комиссии уже работают. Я также планирую принять участие в качестве наблюдателя", — заявила Елена Сутормина на круглом столе в Общественной палате, посвященном проблемам Приднестровья.
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