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Глава Киргизии: республика неравнодушна к происходящим в РФ политическим процессам
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Глава Киргизии: республика неравнодушна к происходящим в РФ политическим процессам 

ТАСС 6 марта 2018
БИШКЕК, 6 марта. /ТАСС/. Киргизия внимательно следит за происходящими в Российской Федерации политическими процессами. Об этом заявил во вторник в Бишкеке глава киргизского государства Сооронбай Жээнбеков во время встречи с руководителями СМИ страны, отвечая на вопрос о предстоящих в РФ президентских выборах.
"Мы неравнодушны к происходящим в России политическим процессам", — сказал он. По его словам, 18 марта российский народ должен сделать свой выбор и избрать главу государства. «Надеемся, что им станет честный, справедливый и работоспособный человек», — отметил Жээнбеков.
Как подчеркнул президент Киргизии, он не имеет права вмешиваться в происходящие в России политические события и выступать с поддержкой кого-либо из кандидатов. Тем не менее, он считает Владимира Путина одним из самых достойных претендентов на пост главы государства и «другом Киргизии».
Он также убежден, что нынешний российский лидер внес большой вклад в создание Евразийского экономического союза. «У нас с Россией решается много вопросов и обсуждается много проектов. Но главное, что мы с РФ находимся в одном интеграционном объединении и вместе будем его укреплять», — сказал он.
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