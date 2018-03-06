Глава Киргизии: республика неравнодушна к происходящим в РФ политическим процессам

"Мы неравнодушны к происходящим в России политическим процессам", — сказал он. По его словам, 18 марта российский народ должен сделать свой выбор и избрать главу государства. «Надеемся, что им станет честный, справедливый и работоспособный человек», — отметил Жээнбеков.

Как подчеркнул президент Киргизии, он не имеет права вмешиваться в происходящие в России политические события и выступать с поддержкой кого-либо из кандидатов. Тем не менее, он считает Владимира Путина одним из самых достойных претендентов на пост главы государства и «другом Киргизии».