В ЦИК прокомментировали высказывание Грудинина о счетах

В ЦИК прокомментировали высказывание Грудинина о его банковских счетах

«Мы исходим из добросовестности кандидатов, доверяем им, считаем верной предоставленную информацию. Поэтому Павел Грудинин и был зарегистрирован. Сейчас мы обладаем данными от Федеральной налоговой службы (ФНС), что у него были счета в Швейцарии по состоянию на 31 декабря. Затем у нас есть письменное заявление о том, что он все счета закрыл. Но, к сожалению, нет к этому заявлению никаких подтверждающих документов. Но 12 февраля мы зарегистрировали Грудинина. По обнаруженным сейчас новым счетам пока тоже нет документов о закрытии», — сказал он. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Кинёв прокомментировал в разговоре с RT высказывание Павла Грудинина о недостоверности информации по его швейцарским счетам.

По мнению Кинёва, рано предвосхищать события, пока идёт консультация с юристами и внутри комиссии.

«Одной из форм реакции возможно будет исправление информационных плакатов, которые висят в каждом избирательном участке. В этом плакате публикуются сведения о доходах и имуществе кандидатов, в том числе и та информация, которая была самостоятельно выявлена ЦИК и контрольными органами и которая свидетельствует о недостоверности представленных кандидатом сведений. В настоящее время на плакате фигурирует несколько счетов в российских и зарубежных банках, о которых Павел Николаевич умолчал. Придётся расширить эти сведения, добавив туда информацию ещё об 11 счетах», — подытожил он. Также на завтрашнем заседании ЦИК планируется принять решение по данному вопросу.

«Письмо из уполномоченного государственного органа России, которое составлено на основании официального письма от налоговых органов Швейцарии. Чему доверять, как не таким документам?» — сказал Кинёв. Также Кинёв добавил, что не понимает заявление об информационном вбросе. Член ЦИК заявил, что перед ним лежит копия письма из ФНС, «где всё подробно описано».

Ранее кандидат на пост президента России Павел Грудинин прокомментировал заявление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о его не закрытых по состоянию на конец 2017 года счетах в банках Швейцарии. Он считает появившуюся в российских СМИ информацию о его счетах в иностранных банках информационным вбросом.

5 марта член ЦИК Николай Левичев сообщил, что общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах Грудинина составляет около 55 млн рублей.

Швейцария по запросу Федеральной налоговой службы рассказала, что у кандидата по состоянию на конец 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке.

5 февраля Грудинин заявил, что представил в Центризбирком данные о закрытии иностранных счетов.