Народный Политпрогноз: ингуши за Собчак, ямальцы за Явлинского

Чуть меньше недели остается до окончания проекта «Народный Политпрогноз», посвященного выборам президента России. Подведем предпоследние итоги. На сегодняшний день в проекте приняло участие 5965 человек со всех регионов страны.

Нет сомнений в том, что большинство наших читателей поддерживают действующего президента Владимира Путина , ему прочат победу в 55,5% голосов. Однако, например, в Мурманской и Рязанской областях Путина видят кандидатом № 2.

Третьим к финишу, по мнению опрашиваемых, должен прийти Владимир Жириновский с результатом 8,6 процента голосов избирателей. На второе место Владимира Вольфовича ставят только в Хакасии , Брянской и Липецкой областях, а также в Югре

Что касается остальных кандидатов, то на этой неделе они не попали в первую тройку фаворитов ни по одному из регионов, то есть не набрали даже 1% голосов.

Что касается явки, то она немного подросла. На сегодняшний день на избирательные участки полны решимости явиться 63,9% россиян.

«Народный политпрогноз» продолжает набирать обороты, дебаты кандидатов полны нешуточными страстями, и общая картина еще может поменяться

И вы тоже можете повлиять на результаты наших «мини-выборов». Для того, чтобы принять участие в проекте, вам всего-навсего нужно нажать на кнопку и ответить на несколько простых вопросов. Проверь свое политическое чутье! Почувствуй себя политологом!

Время проведения опроса — с 18 февраля по 12 марта 2018 года. В течение этого периода РИА «ФедералПресс» ежедневно обновляет и публикует промежуточные итоги.

Точные сведения о числе опрошенных и размере погрешности будут указаны по окончании опроса, так как он проводится в режиме добровольного анкетирования онлайн. Число респондентов, принявших участие в опросе, уточняется и публикуется ежедневно. Погрешность промежуточных результатов составляет 5–15%.

Метод сбора информации — добровольное анкетирование посетителей сайта онлайн.

Регион проведения опроса — территория РФ

Точные формулировки вопросов, задаваемых респондентам, опубликованы здесь.

Публикация данных опроса осуществляется РИА «ФедералПресс» бесплатно по собственной инициативе. Стоимость подготовки и проведения опроса — 100 000 рублей.