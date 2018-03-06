Народный Политпрогноз: ингуши за Собчак, ямальцы за Явлинского 

Чуть меньше недели остается до окончания проекта «Народный Политпрогноз», посвященного выборам президента России. Подведем предпоследние итоги. На сегодняшний день в проекте приняло участие 5965 человек со всех регионов страны.
Нет сомнений в том, что большинство наших читателей поддерживают действующего президента Владимира Путина, ему прочат победу в 55,5% голосов. Однако, например, в Мурманской и Рязанской областях Путина видят кандидатом № 2.
Основным кандидатом № 2, по мнению большинства наших читателей, остается Павел Грудинин, ему отдают 28,7 процента голосов. А вот в Ставропольском крае, Крыму и Орловской области считают, что Павел Грудинин вообще может выиграть предвыборную гонку.
Третьим к финишу, по мнению опрашиваемых, должен прийти Владимир Жириновский с результатом 8,6 процента голосов избирателей. На второе место Владимира Вольфовича ставят только в Хакасии, Брянской и Липецкой областях, а также в Югре.
В то, что кандидатом № 3 может стать Ксения Собчак, пока верят в Муромской области и в Ингушетии. В Орловской области кандидатом № 3 видят Сергей Бабурина, в Крыму — Бориса Титова, а на Ямале — Григория Явлинского
Что касается остальных кандидатов, то на этой неделе они не попали в первую тройку фаворитов ни по одному из регионов, то есть не набрали даже 1% голосов.
Что касается явки, то она немного подросла. На сегодняшний день на избирательные участки полны решимости явиться 63,9% россиян.
«Народный политпрогноз» продолжает набирать обороты, дебаты кандидатов полны нешуточными страстями, и общая картина еще может поменяться
И вы тоже можете повлиять на результаты наших «мини-выборов». Для того, чтобы принять участие в проекте, вам всего-навсего нужно нажать на кнопку и ответить на несколько простых вопросов. Проверь свое политическое чутье! Почувствуй себя политологом!
Организация, проводящая опрос — РИА «ФедералПресс».
Время проведения опроса — с 18 февраля по 12 марта 2018 года. В течение этого периода РИА «ФедералПресс» ежедневно обновляет и публикует промежуточные итоги.
Точные сведения о числе опрошенных и размере погрешности будут указаны по окончании опроса, так как он проводится в режиме добровольного анкетирования онлайн. Число респондентов, принявших участие в опросе, уточняется и публикуется ежедневно. Погрешность промежуточных результатов составляет 5–15%.
Метод сбора информации — добровольное анкетирование посетителей сайта онлайн.
Регион проведения опроса — территория РФ.
Точные формулировки вопросов, задаваемых респондентам, опубликованы здесь.
Публикация данных опроса осуществляется РИА «ФедералПресс» бесплатно по собственной инициативе. Стоимость подготовки и проведения опроса — 100 000 рублей.