ВЦИОМ прогнозирует явку на выборах президента РФ на уровне 62–64%

Валерий Федоров. Явка избирателей на выборах президента России составит порядка 62-64%, при этом ближе к выборам этот показатель может вырасти, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения

«За две недели до выборов мы прогнозируем явку на уровне 62-64%. Будем наблюдать за изменением этого показателя — чем ближе к выборам, тем выше он обычно растет. Две трети опрошенных полагают, что выборы пройдут спокойно и их результатам можно доверять. Доля тех, кто считает, что выборы априори будут нечестными, составляет 15-17%. Такие ответы обычно дают люди, которые голосуют за жестко оппозиционные партии или вообще на выборы не ходят. Их доля не растет», — сказал Федоров в интервью газете «Известия» , опубликованном во вторник.

По его словам, жалобы кандидатов в президенты на то, что пресса к ним относится предвзято — это известная политическая технология, которая, в частности, направлена на оправдание поражения на выборах. Ее эффективность ограничена и никак не сказывается на результатах выборов.

«Доверие объясняется тем, что побеждают люди, которые пользуются поддержкой масс. Если побеждает кандидат или сила, которая пользуется широкой общественной поддержкой, растет и легитимность выборов. Сейчас результаты замеров соответствуют ожиданиям россиян и укрепляют доверие к выборам. Главным аргументом в пользу честности выборов сегодня кажется победа человека, пользующегося авторитетом, поддержкой абсолютного большинства избирателей», — добавил Федоров. При этом он отметил, что основные социологические службы — ВЦИОМ, ФОМ «Левада-центр» в период выборов, как правило, показывают сходные результаты. Различия объясняются «методическими причинами».

«Такого, что мы прогнозируем победу одной партии (кандидата), а ФОМ или «Левада» — другого, не было уже лет 20. Но лучше, конечно, использовать информацию от разных центров», — сказал Федоров.

Вместе с тем, по словам главы ВЦИОМ, настроения граждан и их интерес к выборам в Москве и регионах несколько отличается.

«Москва и города-миллионники настроены более плюралистично — здесь больше сторонников у оппозиционных кандидатов, хотя поддержка действующего президента все равно превышает всех его оппонентов вместе взятых. Путин лидирует и в Москве, и в Петербурге , и во всех оставшихся российских регионах. Для провинции стабильность — это альфа и омега, а для столицы более актуален запрос на перемены. На этом запросе и пытаются играть оппозиционные политики», — отметил он.

При этом Федоров подчеркнул, что социологи не прогнозируют второго тура на президентских выборах.