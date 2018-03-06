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Балтийские страны призвали США всерьёз отнестись к угрозам со стороны РФ
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Умер Александр Павловский

Балтийские страны призвали США всерьёз отнестись к угрозам со стороны РФ 

Говорит Москва 6 марта 2018
Как отметил глава латвийского МИДа Эдгар Ринкевич, за последние 3-4 года «сообщество демократических наций подвергается нападению». Происходит это, по словам министра, в частности, через соцсети посредством фальшивых новостей.
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