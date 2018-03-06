Трутнев призвал снизить давление на бизнес на Дальнем Востоке в три раза

"Нам надо добиться кратного снижения административного давления на бизнес. Если мы сегодня говорим, что уровень давления на бизнес на Дальнем Востоке в 2,5 раза превышает общероссийские показатели, то значит снизить его нам надо, как минимум в три раза. А это сложная задача. В решении этой проблемы надеюсь на помощь Генеральной прокуратуры России, первый заместитель генерального прокурора присутствует на коллегии", — сказал Трутнев. Административное давление на бизнес на Дальнем Востоке необходимо снизить в три раза. Такое мнение высказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев , выступая во вторник на итоговой коллегии Минвостокразвития РФ во Владивостоке.

"Мы должны научиться решать задачи развития больших транспортных коридоров, таких как Северный морской путь, Приморье-1, Приморье-2. Эту работу, он обозначил, как одно из направлений деятельности по развитию Дальнего Востока на 2018 год. Вице-премьер также заявил, что в текущем году необходимо сосредоточиться на совершенствовании существующих преференциальных механизмов и закона о дальневосточном гектаре, на качестве управления регионами, подчеркнув, что занимаемые дальневосточными регионами с 40-го по 84-е места в общероссийском рейтинге прямо противоречат поставленным президентом задачам.

В предстартовом состоянии по— прежнему находятся проекты развития особых территорий, таких как остров Большой Уссурийский, остров Русский, на котором мы сейчас находимся. Здесь нам тоже необходимо ускориться", — добавил Трутнев, перечисляя задачи на 2018 год.

Полпред президента напомнил, что за 2017 год было разработано 30 федеральных законов, 150 постановлений правительства, с помощью которых получилось создать новое экономическое пространство на Дальнем Востоке, сформировать конкурентный инвестиционный климат. На карте появились пять территорий Свободного порта Владивосток, в регионе обозначились 1200 инициированных инвестиционных проектов на сумму 3,7 трлн рублей, из которых 121 млрд рублей уже проинвестированы в 100 новых, построенных предприятий.

Итоговая коллегия Минвостокразвития РФ проходит во вторник во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На ней рассматриваются итоги развития Дальнего Востока за последние четыре года, планы работы министерства на 2018 год и следующий шестилетний период. В коллегии принимают участие вице-премьер — полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, руководители институтов развития: Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, губернаторы дальневосточных регионов.