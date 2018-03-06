В РФ раскритиковали интервью «сотрудника» по «кокаиновому делу»

Очередной плод фантазии: в МИД РФ раскритиковали интервью «сотрудника» по «кокаиновому делу»

В ведомстве раскритиковали опубликованное в СМИ интервью несуществующего сотрудника МИД о наркотиках, обнаруженных в хозяйственном здании посольства РФ в Аргентине.

В министерстве иностранных дел России заявили, что у них никогда не работал некий Руслан Арефьев, который в интервью СМИ якобы раскрыл всю подноготную дела о наркотрафике из Аргентины.

В ведомстве подробно разобрали материал, опубликованный в « Военном обозрении », и объяснили, почему его содержимое не более чем «очередной плод фантазии».

Так, например, Арефьев «установил», что после убийства российского посла Андрея Карлова в Турции, некий его помощник по безопасности был переведен в Аргентину. Однако, отмечают в МИД, нынешний помощник посла России в Аргентине в Турции даже ни разу не был.

«Вопросы обеспечения безопасности российских дипломатических миссий и граждан за рубежом регулируются российским законодательством и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, в соответствии с которой ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатических представительств возлагается на принимающую сторону», — объяснили дипломаты. В МИД также раскритиковали заявление, что ничем не установлено, «кто и каким образом должен заниматься охраной посольских лиц».

«И это лишь некоторые примеры абсурдности данной публикации. Надеемся, что и их достаточно для того, чтобы понять: интервью некоего "Руслана Арефьева" — это фейк, не исключаем, что заказной», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. В министерстве также в очередной раз напомнили, что после обнаружения наркотиков в подвальных помещениях школьно-жилого здания посольства об этом сообщили аргентинским властям, после чего была организована совместная российско-аргентинская операция по пресечению канала наркотрафика.

Напомним, в конце февраля 2018 года стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограммов кокаина.

Ранее в МИД России рассказали о спецоперации по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из Аргентины на европейский рынок.