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В РФ раскритиковали интервью «сотрудника» по «кокаиновому делу»
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Очередной плод фантазии: в МИД РФ раскритиковали интервью «сотрудника» по «кокаиновому делу» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Алексей Иванов / «ТРК Звезда»
В ведомстве раскритиковали опубликованное в СМИ интервью несуществующего сотрудника МИД о наркотиках, обнаруженных в хозяйственном здании посольства РФ в Аргентине.
В министерстве иностранных дел России заявили, что у них никогда не работал некий Руслан Арефьев, который в интервью СМИ якобы раскрыл всю подноготную дела о наркотрафике из Аргентины.
В ведомстве подробно разобрали материал, опубликованный в «Военном обозрении», и объяснили, почему его содержимое не более чем «очередной плод фантазии».
Так, например, Арефьев «установил», что после убийства российского посла Андрея Карлова в Турции, некий его помощник по безопасности был переведен в Аргентину. Однако, отмечают в МИД, нынешний помощник посла России в Аргентине в Турции даже ни разу не был.
В МИД также раскритиковали заявление, что ничем не установлено, «кто и каким образом должен заниматься охраной посольских лиц».
«Вопросы обеспечения безопасности российских дипломатических миссий и граждан за рубежом регулируются российским законодательством и Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, в соответствии с которой ответственность за обеспечение безопасности иностранных дипломатических представительств возлагается на принимающую сторону», — объяснили дипломаты.
В министерстве также в очередной раз напомнили, что после обнаружения наркотиков в подвальных помещениях школьно-жилого здания посольства об этом сообщили аргентинским властям, после чего была организована совместная российско-аргентинская операция по пресечению канала наркотрафика.
«И это лишь некоторые примеры абсурдности данной публикации. Надеемся, что и их достаточно для того, чтобы понять: интервью некоего "Руслана Арефьева" — это фейк, не исключаем, что заказной», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, в конце февраля 2018 года стало известно, что спецслужбы России и Аргентины предотвратили отправку в Москву 389 килограммов кокаина.
Ранее в МИД России рассказали о спецоперации по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из Аргентины на европейский рынок.
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