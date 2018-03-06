«В России можно создать тихую и спокойную жизнь»

"Необязательно рвать рубаху, можно эту рубаху сшить и произвести в России. Можно создать спокойную, тихую жизнь. Потому что главная проблема нашей страны… — это бедность… Живут они плохо, потому что все деньги тратятся на военщину… Чтобы создать новый мир, который будет полон агрессии… Это путь в третью мировую войну", — сказала Собчак.

По ее словам, настоящее добро — это здоровая еда, хорошая школа для детей и хорошая зарплата. Она добавила, что добро в том, чтобы "жить спокойной мирной жизнью".