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В РФ расширят список оснований для запрета на въезд в страну
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СМИ: в России могут расширить список оснований для запрета на въезд в страну 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Список оснований для запрета на въезд в Россию могут расширить за счет иностранцев, подозреваемых в содействии террористическим организациям. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, документ, который устанавливает запрет на въезд в Россию для иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании денег, готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.
Как отмечается, судебных решений для включения в этот список не требуется. При этом в будущем именно этот перечень станет основанием для решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о блокировке средств и имущества.
Источники издания также отметили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала данный документ.
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