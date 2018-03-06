В РФ расширят список оснований для запрета на въезд в страну

СМИ: в России могут расширить список оснований для запрета на въезд в страну

Список оснований для запрета на въезд в Россию могут расширить за счет иностранцев, подозреваемых в содействии террористическим организациям. Об этом пишет газета "Известия"

По данным издания, документ, который устанавливает запрет на въезд в Россию для иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании денег, готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме

Как отмечается, судебных решений для включения в этот список не требуется. При этом в будущем именно этот перечень станет основанием для решения Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма о блокировке средств и имущества.

Источники издания также отметили, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала данный документ.