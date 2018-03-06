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Жириновский предложил освободить от налогов часть россиян
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Жириновский предложил освободить от налогов часть россиян 

РИА Новости 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил освободить от налогов граждан с зарплатой ниже 20 тысяч рублей, а на сверхдоходы ввести налог.
"НДС — убрать… Только налог с продаж. До 20 тысяч зарплаты — освободить от всех налогов, а для сверхбогатых — на сверхдоходы ввести налог", — сказал он в ходе предвыборных дебатов на Первом канале.
Также он отметил, что в будущем основной профессией в стране должна стать инженерная.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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