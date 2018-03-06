Жириновский предложил освободить от налогов часть россиян

"НДС — убрать… Только налог с продаж. До 20 тысяч зарплаты — освободить от всех налогов, а для сверхбогатых — на сверхдоходы ввести налог", — сказал он в ходе предвыборных дебатов на Первом канале. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил освободить от налогов граждан с зарплатой ниже 20 тысяч рублей, а на сверхдоходы ввести налог.

Также он отметил, что в будущем основной профессией в стране должна стать инженерная.