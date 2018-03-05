Рыбка заговорила: «У Дерипаски был план по выборам в США»

Анастасия Вашукевич или Настя Рыбка, находящаяся под стражей в Таиланде, утверждает, что у нее есть доказательства вмешательства России в выборах США. Она дала интервью журналистам CNN из-за решетки тюремной камеры.

Скандально известная Рыбка уверяет, что записала от 16 до 18 часов разговоров, речь в которых идет о выборах в США в 2016 году. В них якобы участвует Олег Дерипаска и другие люди, в том числе американцы. Одного из них, фамилию которого девушка назвать отказалась, она сфотографировала. «У этих людей был план по выборам», — заявила Вашукевич, пообещав предоставить все данные той стороне, которая поможет ей покинуть тайскую тюрьму. При этом она вновь попросила помощи у правительства США.

«Всем привет, друзья, из тайской каталажки. Не знаю, сколько у меня будет времени с вами поговорить, но обращаюсь, в первую очередь к журналистам. Так как у меня сейчас сложная ситуация, я являюсь свидетелем и единственным недостающим звеном в связи России с выборами в США. То есть в этой длинной цепочке Олег Дерипаски, Приходько… и Трамп. Я готово за помощь от американских спецслужб и за гарантию моей безопасности предоставить нужную информацию Америке или Европе, или той стране, которая сможет выкупить меня из тайской тюрьмы. Передайте, пожалуйста, это и распространите по максимому». Ранее Рыбка записала видео, в котором рассказала о ситуации:

Американское правительство едва ли «клюнет» на обещания Рыбки, считает ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров

Михаил Захаров, ведущий эксперт Центра политического анализа:

«Есть два базовых варианта. Первый заключается в том, что американцы не примут это за чистую монету, тем более что понятна стратегия, которой придерживается эта прекрасная дама полусвета. На нее совершен наезд, она зря открыла рот в какой-то момент и начала рассказывать про довольно влиятельных в России людей, и поэтому ей только и остается, что повышать градус внимания к собственной персоне. Поверят ли ей американцы? Ну, я бы на их месте не стал верить. И вероятнее всего, они все-таки не будут принимать никаких специальных усилий для того, чтобы получить информацию из столь ненадежного источника. Вторая история заключается в том, что кто-то, конечно, может спекулировать в США для выстраивания личной политической карьеры, и если это вдруг серьезно разойдется по американским медиа, а не только по российским СМИ, то существует небольшая вероятность, что американская общественность и американский политический истеблишмент, по крайней мере, будет требовать взятия показаний».

Представители Олега Дерипаски сообщили CNN, что Анастасия Вашукевич явно пытается политизировать обвинения тайской полиции, а ее рассказы — вымысел. Ранее бизнесмен подал иск к Вашукевич за разглашение информации о его личной жизни.

Ранее сообщалось о том, что американское посольство в Минске не сможет удовлетворить просьбу гражданки Белоруссии Вашукевич о предоставлении ей убежища в США.