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Ильхам Алиев получил удостоверение кандидата в президенты
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Ильхам Алиев получил удостоверение кандидата в президенты 

Мир24 5 марта 2018
Ильхаму Алиеву вручили удостоверение кандидата в президенты, сообщает телеканал «МИР 24». Председатель Центризбиркома поздравил главу государства как первого из тех, кто зарегистрировался в рамках новой кампании. Ильхам Алиев пожелал членам избирательной комиссии плодотворной работы. По его словам, выборы в республике должны быть прозрачными и справедливыми.
Президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля. На высший государственный пост страны претендуют 15 человек — ЦИК утвердил их выдвижение. Ожидается, что на избирательные участки придут более пяти миллионов граждан Азербайджана, в том числе и те, кто проживает за границей.
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