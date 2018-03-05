Cайт Собчак взломали

Сайт Ксении Собчак взломали.



Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Мы восстановим работу сайта в ближайшее время и сообщим вам об этом. pic.twitter.com/U1v0qu00hW— Собчак против всех (@kandidatprotiv) 5 марта 2018 г.