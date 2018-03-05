Cайт Собчак взломали

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Злоумышленники взломали предвыборный сайт Собчак 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Кристина Богачева/«Газета.Ru»
Злоумышленники получили возможность редактировать и публиковать новости на сайте кандидата в президенты Ксении Собчак, об этом сообщается в ее твиттере.
"Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Мы восстановим работу сайта в ближайшее время и сообщим вам об этом", — говорится в посте.
В настоящее время сайт Собчак не работает.
Ранее сообщалось, что молодой человек, который совершил нападение на кандидата в президенты России Ксению Собчак перестал быть стажером Мосгордумы, против него было также возбуждено дело о мелком хулиганстве.
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