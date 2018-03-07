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Памфилова рассказала о поступивших жалобах
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Элла Памфилова рассказала о поступивших в ЦИК жалобах 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: ТАСС
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о жалобах, поступивших в ЦИК. Об этом сообщает kp.ru. По словам Памфиловой, чаще всего жалуются на неточности в списках избирателей, на ошибки при приёме заявлений о включении в список по месту нахождения, на неудобный график работы избиркомов.
«Также жаловались на нарушения при проведении предвыборной агитации в средствах массовой информации. Были даже жалобы, что коммунальные службы плохо чистят снег на дороге к избирательному участку», — отметила глава ЦИК.
Она отметила, что из 82,5 тыс. жалоб лишь 2,26 тыс. касались возможных нарушений избирательного процесса.
По обоснованным жалобам ЦИК принял решение в рамках своей компетенции, по остальным — направил жалобы в соответствующие инстанции.
Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.
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