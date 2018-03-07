Памфилова рассказала о поступивших жалобах

Элла Памфилова рассказала о поступивших в ЦИК жалобах

«Также жаловались на нарушения при проведении предвыборной агитации в средствах массовой информации. Были даже жалобы, что коммунальные службы плохо чистят снег на дороге к избирательному участку», — отметила глава ЦИК. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о жалобах, поступивших в ЦИК. Об этом сообщает kp.ru. По словам Памфиловой, чаще всего жалуются на неточности в списках избирателей, на ошибки при приёме заявлений о включении в список по месту нахождения, на неудобный график работы избиркомов.

Она отметила, что из 82,5 тыс. жалоб лишь 2,26 тыс. касались возможных нарушений избирательного процесса.

По обоснованным жалобам ЦИК принял решение в рамках своей компетенции, по остальным — направил жалобы в соответствующие инстанции.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.