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Титов пообщался с бизнесменами из «лондонского списка»
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Титов пообщался с бизнесменами из «лондонского списка» 

РИА Новости 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты РФ Борис Титов в онлайн-режиме пообщался с четырьмя бизнесменами из "лондонского списка" в рамках заседания Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", в ходе которого были рассмотрены заявки этих бизнесменов.
На заседании обсуждались заявки Георгия Трефилова, Леонида Кураева, Эрнеста Кима и Алексея Кузнецова. В ходе каждого обсуждения участники дискуссии обговаривали текущую ситуацию и планировали стратегию дальнейших действий.
По данным МВД, Трефилов, будучи основателем холдинга "Марта" (развивал торговые сети "Гроссмарт", Pur Pur, а также Billa совместно с группой REWE) похитил денежные средства нескольких организаций, предоставляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало. Кураеву, в свою очередь, инкриминируется хищение линии по производству текстурированного соевого белка с территории исправительной колонии номер три по Калужской области.
Эрнест Ким является гендиректором ЗАО "Спецстройжилье-Групп". Объявлен в международный розыск, задержан и заходится под стражей в Греции для экстрадиции по запросу Генпрокуратуры РФ. По версии следствия, Ким в 2008 году заключил договор долевого участия с ОАО "Икмо", которому в последствии обязался передать 31 квартиру. Однако одну квартиру, будучи дезинформированным, он продал Минакову С. В. По словам Кима, на данный момент все претензии урегулированы.
Алексей Кузнецов — гендиректор ООО "Агро-Информ". Компания занимается оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией, кормами для скота, хранением зерновых и масленичных культур. Его обвиняют по статьям "незаконная банковская деятельность" и "неправомерный оборот средств платежей".
В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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