В Азербайджане проведут тренинги для сотрудников избиркомов

Азербайджане готовятся к выборам президента. ЦИК страны объявил о начале тренингов. Их цель — повысить профессиональный уровень членов избирательных комиссий, сообщает телеканал «МИР 24». «Центральная избирательная комиссия Азербайджана накопила большой опыт в процессе проведенных ранее выборов, поэтому в Азербайджане существует профессиональный избирательный опыт. Азербайджанское государство создало все необходимые условия для демократичного и прозрачного проведения выборов», — отметил секретарь комиссии Микаил Рагимов. Профессиональные тренинги рассчитаны на 10 дней. Они охватят более 30 тысяч членов избирательных комиссий.

Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля.

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