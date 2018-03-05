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В Азербайджане проведут тренинги для сотрудников избиркомов
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В Азербайджане проведут тренинги для сотрудников избиркомов 

Мир24 5 марта 2018
В Азербайджане готовятся к выборам президента. ЦИК страны объявил о начале тренингов. Их цель — повысить профессиональный уровень членов избирательных комиссий, сообщает телеканал «МИР 24». «Центральная избирательная комиссия Азербайджана накопила большой опыт в процессе проведенных ранее выборов, поэтому в Азербайджане существует профессиональный избирательный опыт. Азербайджанское государство создало все необходимые условия для демократичного и прозрачного проведения выборов», — отметил секретарь комиссии Микаил Рагимов. Профессиональные тренинги рассчитаны на 10 дней. Они охватят более 30 тысяч членов избирательных комиссий.
Выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля.
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