В США начались досрочные выборы президента России

"Голосование началось в 8.00 по местному времени (18.00 мск) в пригороде Денвера. Это избирательный участок 8277. В соответствии с российским законодательством, голосование продлится до 20.00 по местному времени", — рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев. В американском городе Денвер в штате Колорадо открылся избирательный участок, на котором россияне смогут досрочно проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Денвер стал первым из американских городов, где открылся участок для досрочного голосования. Ожидается, что на участке проголосуют примерно 1,5 тыс. россиян.