Ещё
В США начались досрочные выборы президента России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

В США начались досрочные выборы президента России 

Газета.Ru 5 марта 2018
Фото: РИА Новости
В американском городе Денвер в штате Колорадо открылся избирательный участок, на котором россияне смогут досрочно проголосовать на выборах президента России. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Голосование началось в 8.00 по местному времени (18.00 мск) в пригороде Денвера. Это избирательный участок 8277. В соответствии с российским законодательством, голосование продлится до 20.00 по местному времени", — рассказал генеральный консул России в Хьюстоне Александр Писарев.
Отмечается, что Денвер стал первым из американских городов, где открылся участок для досрочного голосования. Ожидается, что на участке проголосуют примерно 1,5 тыс. россиян.
Ранее дипломаты рассказали о препятствиях в Латвии при подготовке к выборам президента России.
Газета.Ru: последние новости
Поклонская призвала ЦИК снять Собчак с выборов Путин обратился к россиянам и призвал прийти на выборы Путин поручил разработать проект указа о целях развития России до 2024 года
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак308
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле236
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1285
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение