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Ростуризм: В большинстве гостиниц России размещены памятки для голосования на выборах президента
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Ростуризм: В большинстве гостиниц России размещены памятки для голосования на выборах президента 

Агентство «Москва» 7 марта 2018
Фото: Красное Село
Предвыборные памятки размещены в большинстве отелей страны для всех россиян, которые захотят проголосовать за президента РФ во время отдыха. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева.
«Мы задействовали все каналы информирования наших граждан о возможности голосования в туристических поездках. Памятки были изготовлены ЦИК тиражом в 200 тыс. экземпляров и размещены в большинстве отелей России. Еще 200 тыс. отдали агентским сетям и туроператорам и еще 200 тыс. размещены в поездах», — сказала она.
С. Сергеева отметила, что ведомство не занимается агитацией за того или иного кандидата, но при этом информирует граждан об их избирательных правах. По предварительным оценкам, за рубежом проголосуют от 350 до 500 тыс. россиян, им также будут предоставлены все необходимые сведения.
«Мы надеемся, что все они проголосуют. Совместно с МИД и ЦИК мы провели большую работу, за рубежом тоже будут организованы дополнительные избирательные участки в туристических местах. Ведь зачастую посольства находятся в столицах, а туристы — нет. Поэтому все сделано для того, чтобы у людей были максимально комфортные условия для голосования. Список участков и памятки опубликованы на нашем сайте», — отметила советник.
С. Сергеева пояснила, что также во многих странах организовано выездное и досрочное голосование.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
Агентство «Москва»: последние новости
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