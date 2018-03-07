Руководитель аппарата президента Киргизии ушёл с поста по собственному желанию

24 ноября 2017 года он официально вступил в должность.

30 октября 2017 года Центральная избирательная комиссия Киргизии подписала итоговый протокол, согласно которому кандидат Жээнбеков победил на выборах президента страны.

RT на русском: последние новости

В ООН сорвали выступление России по вопросу нарушений прав крымчан со стороны Украины

Поклонская направила в ЦИК запрос с просьбой снять с выборов кандидатуру Собчак

В МВД Украины заявили, что спецоперация в отношении Рубана велась 10 месяцев