Руководитель аппарата президента Киргизии ушёл с поста по собственному желанию 

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Ниязова Фарида Абилезимовича от занимаемой должности руководителя аппарата президента согласно поданному заявлению», — говорится в тексте сообщения.
30 октября 2017 года Центральная избирательная комиссия Киргизии подписала итоговый протокол, согласно которому кандидат Жээнбеков победил на выборах президента страны.
24 ноября 2017 года он официально вступил в должность.