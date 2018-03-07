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Руководитель аппарата президента Киргизии ушёл с поста по собственному желанию
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Руководитель аппарата президента Киргизии ушёл с поста по собственному желанию 

RT на русском 7 марта 2018
Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении Ниязова Фарида Абилезимовича от занимаемой должности руководителя аппарата президента согласно поданному заявлению», — говорится в тексте сообщения.
30 октября 2017 года Центральная избирательная комиссия Киргизии подписала итоговый протокол, согласно которому кандидат Жээнбеков победил на выборах президента страны.
24 ноября 2017 года он официально вступил в должность.
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