ЦИК рассказал о тратах кандидатов на предвыборную кампанию

Владимир Жириновский пока потратил на предвыборную кампанию больше всех кандидатов на пост президента РФ — свыше 376 миллионов рублей, указано в материалах ЦИК России.
Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 5 марта.
Всего на избирательный счет Жириновского к тому моменту поступило 399 миллионов 436 тысяч 899 рублей, а израсходовано было 376 миллионов 691 тысяча 663 рубля.
На втором месте по уровню расходов оказался Владимир Путин — к 5 марта на его кампанию израсходовано более 347 миллионов рублей. Замыкает тройку Павел Грудинин с суммой расходов в 197 миллионов.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.