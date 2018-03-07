Ещё
ЦИК рассказал о тратах кандидатов на предвыборную кампанию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

ЦИК сообщил, сколько Жириновский потратил на предвыборную кампанию 

РИА Новости 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Владимир Жириновский пока потратил на предвыборную кампанию больше всех кандидатов на пост президента РФ — свыше 376 миллионов рублей, указано в материалах ЦИК России.
Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 5 марта.
Всего на избирательный счет Жириновского к тому моменту поступило 399 миллионов 436 тысяч 899 рублей, а израсходовано было 376 миллионов 691 тысяча 663 рубля.
На втором месте по уровню расходов оказался Владимир Путин — к 5 марта на его кампанию израсходовано более 347 миллионов рублей. Замыкает тройку Павел Грудинин с суммой расходов в 197 миллионов.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
РИА Новости: последние новости
Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак305
Пока вы спали: «Нежданчик» от России280
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле234
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1287
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение