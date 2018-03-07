ЦИК рассказал о тратах кандидатов на предвыборную кампанию

ЦИК сообщил, сколько Жириновский потратил на предвыборную кампанию

Владимир Жириновский пока потратил на предвыборную кампанию больше всех кандидатов на пост президента РФ — свыше 376 миллионов рублей, указано в материалах ЦИК России

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 5 марта.

Всего на избирательный счет Жириновского к тому моменту поступило 399 миллионов 436 тысяч 899 рублей, а израсходовано было 376 миллионов 691 тысяча 663 рубля.