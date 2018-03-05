Собчак намерена объявить о создании своей партии

СМИ: Собчак намерена объявить о создании своей политической партии 15 марта

Кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена объявить о создании собственной политической партии 15 марта. Об этом сообщает ФАН. «Это будет некая партия русского народа», — рассказал член предвыборного штаба кандидата Антон Красовский

По данным агентства, Собчак намерена сделать данное заявление на мероприятии в Санкт-Петербурге

Как сообщается, на встрече будут присутствовать около трёх тысяч человек. Название партии также будет объявлено 15 марта.

Ранее стало известно, что Собчак баллотируется на пост президента России от партии «Гражданская инициатива».