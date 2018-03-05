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Собчак заявила, что Собянин принес извинения за инцидент
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Собчак заявила, что Собянин принес извинения за инцидент с нападением стажера Мосгордумы 

ТАСС 5 марта 2018
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник позвонил кандидату в президенты РФ Ксении Собчак и принес извинения за инцидент со стажером Московской городской думы, который плеснул в нее водой. Об этом сообщила Собчак на своей странице в Instagram.
"Друзья, сегодня произошло очень неожиданное событие. Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте", — написала она.
Собчак отметила, что такой поступок вызывает у нее глубокое уважение. Она подчеркнула, что с благодарностью принимает извинения Собянина, и выразила ему "уважение за его позицию".
В мэрии Москвы подтвердили факт разговора.
4 марта на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, мужчина плеснул водой в Собчак с криком:
"Это за Жириновского".
Собчак утверждала, что это сделал Алан Дзуцев, помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Сам Шапошников позже написал на своей странице в Facebook, что совершивший проступок — стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата думы, ни его помощником. Спикер столичного парламента принес извинения Собчак и выразил уверенность в том, что правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание.
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