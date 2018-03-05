Собчак заявила, что Собянин принес извинения за инцидент с нападением стажера Мосгордумы

Собчак отметила, что такой поступок вызывает у нее глубокое уважение. Она подчеркнула, что с благодарностью принимает извинения Собянина, и выразила ему "уважение за его позицию".

4 марта на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева , мужчина плеснул водой в Собчак с криком:

"Это за Жириновского".