«Нужно защитить людей»: о чем Путин говорил с ФСБ

О чём говорил Путин на заседании коллегии ФСБ

Ключевая задача российских спецслужб — борьба с экстремизмом, заявил президент Владимир Путин , выступая на заседании коллегии ФСБ . Он отметил, что за последние шесть лет число преступлений террористической направленности снизилось более чем в 12 раз — с 316 до 25. Глава государства также призвал развивать сотрудничество с международными спецслужбами. Другие важные направления работы ведомства, отмеченные главой государства, — контрразведка и борьба с коррупцией. Какие цели поставил президент перед ФСБ, в материале RT.

«Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть надёжно защищены как от внутренних, так и от внешних угроз. От любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития страны. Здесь огромная ответственность лежит на представителях всех силовых и специальных служб, ведомств и, конечно, на сотрудниках ФСБ», — заявил президент. Борьба с терроризмом — ключевая задача, стоящая перед российскими спецслужбами, в том числе, перед Федеральной службой безопасности. И принимаемые в этом направлении меры дают свои плоды. Так, за последние шесть лет число преступлений террористической направленности снизилось более чем в 12 раз — с 316 до 25. Такие данные привёл президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии ФСБ, на котором были подведены основные итоги деятельности службы в 2017 году и определены приоритетные задачи на 2018 год.

«Сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности для решения комплекса стоящих перед службой задач. Ключевая из них — это борьба с терроризмом. Обстановка требует здесь постоянного внимания и высочайшей собранности», — подчеркнул Путин. По его словам, за последние годы было много сделано для развития потенциала Федеральной службы безопасности. В распоряжение ведомства поступили новейшая техника, средства связи и современные информационно-аналитические ресурсы. Кроме того был укреплён кадровый состав спецслужбы.

По его словам, если в 2012 году в России было зафиксировано 316 преступлений террористической направленности, то в 2014 их число сократилось до 84, а в 2017-м — до 25. Только в прошлом году было предотвращено 68 таких преступлений, включая 25 терактов.

Глава государства отметил, что эта положительная тенденция прямо связана с усилением превентивной работы по линии антитеррора и её результатами. Президент отдельно поблагодарил сотрудников спецслужб за эту статистику, поскольку «за каждой из этих цифр — спасённые, сохранённые жизни наших граждан».

Президент призвал и впредь действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию в борьбе с террором, получать оперативно-упреждающую информацию, ликвидировать финансовые, информационные и другие каналы, используемые террористическими группировками, которые носят глобальный характер.

«Следует также развивать возможности международного банка данных по противодействию террору, который помогает оперативно проверять лиц, причастных к террористическим структурам. В целом необходимо совершенствовать обмен информацией, расширять практику проведения совместных оперативно-разыскных и иных мероприятий», — добавил Путин. В связи с этим глава государства отметил важность укрепления сотрудничества с зарубежными спецслужбами, включая связи с партнёрами из государств ОДКБ и ШОС

«Убеждён: в борьбе с террором мы должны быть вместе», — подчеркнул Путин. По его словам, в борьбе с террором и другими вызовами международной безопасности Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы как с союзниками, так и со всеми другими странами, «даже если с кем-то из них у нас есть разногласия и противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки».

«Нужно защитить людей, молодых людей прежде всего, от тех, кто пытается заразить общество агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национализмом. Радикализм — какой бы политический, идеологический оттенок он не носил, не принимал — разрушителен по своей сути, и мы обязаны обезопасить страну, будущее людей от этой угрозы», — заявил Путин. Президент добавил, что эффективно должна строиться вся система работы по противодействию экстремизму. Как подчеркнул Путин, на недавнем заседании коллегии МВД России отмечалось, что число подобных преступлений в последнее время выросло.

«Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России», — констатировал российский лидер. Глава государства также напомнил, что в своем послании Федеральному собранию 1 марта он говорил о новых технологиях в системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит и повысить международную безопасность.

«Все последние годы фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной и технической разведки. Только в течение 2017 года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», — рассказал глава государства. «Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», — отметил Путин. По его словам, спецслужбам удалось обеспечить эффективное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Президент поблагодарил всех, кто участвовал в этой ответственной и сложной работе.

Российский лидер также призвал работать над усилением защищённости информационного пространства России от современных киберугроз. Для этого, с его точки зрения, необходимо совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России, а также повышать надёжность в сети конфиденциальной связи органов власти и силовых структур.

Президент добавил, что ответственные задачи стоят и перед пограничной службой ФСБ. По его словам, в рамках рассчитанной до 2021 года программы «Государственная граница» предстоит активно работать по модернизации пограничных участков, что позволит создавать надёжные барьеры на пути транснациональной преступности, международных террористов, контрабандистов и наркодилеров.

«При участии ФСБ России за последнее время проведена серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ, в том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан. Тем самым наносил серьёзный, прямой ущерб развитию России», — заявил Путин. Глава государства также отметил важность активно проводимой работы по такому значимому для страны и общества направлению как борьба с коррупцией.

«Необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей — от воровства, мздоимства, от попыток давления на предпринимателей, от всего, что несёт угрозу экономическим и другим правам и свободам граждан, экономике, правам, которые лежат в основе развития государства и общества», — полагает Путин. Он отметил, что коррупционеры мешают реализации масштабных и во многом беспрецедентных планов в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и населённых пунктов, а также препятствуют выполнению недавно принятой госпрограммы вооружений.