ЦИК опубликовал первые данные о явке на выборы президента РФ

Утром на выборах проголосовали треть избирателей Камчатки и почти половина — Чукотки.

По состоянию на 10:00 (3:00 по московскому времени) в Еврейском автономном округе проголосовали 10,57 процента избирателей. На выборах президента в 2012 году к этому времени на участки пришли 6,55 процента избирателей.

Явка на 10:00 (2:00 по времени Москвы ) в Сахалинской области составила 12,01 процента от общего числа избирателей (44410 человек). В 2012 году этот показатель был 7,11 процента — почти 28 тысяч человек.

На Колыме по состоянию на 10:00 (2:00 по времени Москвы) проголосовали 11,69 процента избирателей. На прошлых выборах президента на это время проголосовали 7,22 процента избирателей.

На Чукотке к этому времени избиратели голосуют уже четыре часа, передает РИА Новости . К 12:00 (3:00 по московскому времени) отдали свои голоса 47,29 процента — это 15798 человек. В 2012 году к этому времени на выборах президента проголосовали 48 процентов избирателей. По данным регионального избиркома, активнее всего голосуют в Эгвекиноте. Там явка составила 67,13 процента избирателей.

На Камчатке треть избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в президенты. К 12:00 (3:00 по времени Москвы) проголосовали 31,05 процента избирателей, что почти на 8 процентов больше, чем на выборах президента в 2012 году. Согласно данным краевого избиркома, активнее других голосуют жители Алеутского района — там свой выбор сделали уже 77,37 процента избирателей.